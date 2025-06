Bancomat fatto esplodere nella notte alla filiale a Montemurlo: ladri falliscono l’assalto

Getting your Trinity Audio player ready...

MONTEMURLO – Bancomat fatto esplodere nella notte alla filiale della Banca AltaToscana di via Livorno a Montemurlo.

Per far saltare il dispositivo, inserito in una struttura in acciaio e in vetro, sarebbe stata impiegata una carica di esplosivo. A farla detonare un commando composto da almeno quattro persone, secondo quanto emerso dalle prime indagini dei carabinieri, che, non riuscendo ad aprire la cassaforte, sono fuggite a bordo di un’autovettura Q5.

Sono al vaglio dei militari, la cui indagine è coordinata dalla procura di Prato, le immagini di videosorveglianza nelle zone di arrivo e di fuga rispetto al luogo del colpo.