Fiamme in un canneto lungo la ferrovia: stop ai treni sulla Firenze – Prato

Getting your Trinity Audio player ready...

PRATO – I vigili del fuoco di Prato sono intervenuti questo pomeriggio (19 agosto) poco prima delle 16 per un incendio che ha coinvolto 2500 metri quadri circa di un canneto che si trovava sul sedime ferroviario nei pressi di via di Gonfienti tra Piazzale degli Etruschi e via Firenze, sulla linea Prato-Firenze.

L’intervento, che ha visto coinvolte quattro squadre dei vigili del fuoco e una di volontari, ha comportato l’interruzione del traffico ferroviario Prato-Firenze.

Sul posto personale personale della polizia e Rfi.