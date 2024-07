In fiamme un capannone industriale a Prato

Getting your Trinity Audio player ready...

PRATO – Paura nella nottata e tanto lavoro per i vigili del fuoco (e non solo) per il grosso incendio che si è sviluppato rapidamente in un capannone di un’azienda di logistica in via Nottingham a Prato.

Sul posto squadre dei vigili del fuoco di Prato, Pistoia e Firenze che hanno impedito che le fiamme si propagassero altrove. Sul posto anche la polizia di Stato, la polizia municipale, gli operatori della protezione civile regionale e i volontari inviati in via precauzionale sul posto dalla centrale del 118.

“Sotto controllo – ha annunciato stamattina il governatore Eugenio Giani – l’incendio scoppiato questa notte, visibile anche dai Comuni vicini”.

Ingenti i danni alla struttura, ora si indagherà sulle cause.