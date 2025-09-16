28.3 C
Firenze
mercoledì 17 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

La denuncia del Sudd Cobas: “Violenta aggressione agli operai in sciopero a Montemurlo”

Il sindacato denuncia l'episodio: "Prato non può più essere la citta dei diritti negati e della violenza contro chi sciopera"

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
La denuncia del Sudd Cobas:
La denuncia del Sudd Cobas: "Violenta aggressione agli operai in sciopero a Montemurlo" (foto da video Sudd Cobas)
1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

MONTEMURLO – Violenta aggressione gli operai in sciopero di un’azienda di Montemurlo, l’Alba Srl. A denunciarlo è il sindacato Sudd Cobas. 
“La titolare della fabbrica che distrugge i gazebi del presidio sindacale e prende a pugni e calci gli operai. Poi una macchina con dentro persone arrivate per picchiare gli operai dell’Alba Srl in sciopero a difesa dei loro posti di lavoro e dei loro diritti. Un lavoratore è rimasto a terra dopo essere stato colpito più volte. L’hanno dovuto portare via in ambulanza. Ad un anno dall’assalto a bastonate al presidio di Seano, ancora scene di violenza contro chi esercita il diritto di sciopero – dice il sindacato, che ha diffuso anche un video – Gli operai presi a cazzotti non lavorano per una confezione cinese, ma cuciono e stirano capi di abbigliamento di importanti brand della moda, quelli che in negozio arrivano a costare quanto un loro stipendio”.
“Diritti negati, società che chiudono e riaprono sotto altri nomi e violenza contro chi protesta: succede questo nella giungla di appalti e subappalti della moda made In Italy – conclude il sindacato – I brand committenti non pensino di essere estranei. Quello che è accaduto li riguarda direttamente. Prato non può più essere la citta dei diritti negati e della violenza contro chi sciopera. Facciamo appello a tutta la cittadinanza, alla società civile e alle istituzioni a reagire. Siamo pronti alla mobilitazione”.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
28.3 ° C
29.3 °
27 °
50 %
3.1kmh
0 %
Mer
27 °
Gio
30 °
Ven
33 °
Sab
32 °
Dom
31 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

carabinieri (20)Almanacco (13)elezioni regionali Toscana 2025 (11)Eugenio Giani (9)Serie C (9)incendio (9)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati