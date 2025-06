La sindaca Bugetti accusata di corruzione davanti al Gip: “Mai percepito utilità illecite”

Getting your Trinity Audio player ready...

PRATO – Udienza davanti al Gip questa mattina (23 giugno) per la sindaca dimissionaria di Prato, Ilaria Bugetti.

Al termine dell’interrogatorio di garanzia la prima cittadina ha dichiarato: “Rendendo dichiarazioni nel corso della udienza di oggi e producendo documentazione a supporto, ho ritenuto di confrontarmi puntualmente con tutti gli addebiti che mi vengono mossi dalla Accusa. Ciò ho fatto confrontandomi con i miei difensori per rispetto delle istituzioni e con fiducia nel contraddittorio processuale, nonostante il tempo ridotto che il codice riconosce in questi casi per preparare la difesa. Ho in particolare ribadito di non aver mai percepito alcuna utilità illecita e di aver operato perseguendo sempre l’interesse pubblico. – conclude Bugetti – Rimango in attesa della decisione con serenità ma senza nascondere la sofferenza umana molto forte che vicende di questo tipo inevitabilmente si portano dietro“.