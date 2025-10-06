12.1 C
Mafia cinese in Italia, il processo si arena sulla mancanza di traduttori

'Chinatruck' ferma da quattro anni per le continue defezioni di chi è chiamato a trasporre dai dialetti in italiano le intercettazioni

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
Mafia cinese in Italia, il processo si arena sulla mancanza di traduttori
Mafia cinese in Italia, il processo si arena sulla mancanza di traduttori (foto Freepik)
1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

PRATO – A Prato, la maxi indagine Chinatruck — quella che avrebbe dovuto dimostrare l’esistenza di una struttura mafiosa cinese in Italia — è bloccata da quattro anni. L’ultima udienza è saltata ancora una volta: l’interprete incaricata della traduzione delle intercettazioni è scomparsa.

Non è un caso isolato. Anche il perito precedente si era tirato indietro. Nel frattempo, migliaia di conversazioni telefoniche, registrate in dialetti cinesi come quelli di Fujian e di Wenzhou, attendono ancora di essere tradotte. Senza quelle trascrizioni, il processo non può andare avanti: chi rifiuta, chi sparisce, chi parte per la Cina e promette di tornare ‘forse’ l’anno successivo.

Senza traduzioni, manca la prova principale a sostegno dell’accusa di associazione mafiosa. Nessun testimone è mai stato ascoltato, e il procedimento resta fermo.

Cresce così il dubbio: è solo paura o c’è qualcosa di più? Intimidazioni? Pressioni? O è davvero impossibile trovare un interprete in grado — e disposto — a portare avanti questo lavoro?

Nel frattempo Zhang Naizhong, indicato come il ‘capo dei capi’ dell’organizzazione, è già stato assolto dall’unico reato contestatogli, quello di usura.

Ma la criminalità cinese a Prato continua a farsi sentire, come dimostrano i numerosi episodi registrati negli ultimi mesi. Una maxi inchiesta iniziata undici anni fa. Una prova chiave che ancora manca. Una giustizia che, ancora una volta, non riesce a dare risposte.

© Riproduzione riservata

