Progetto ‘Fast Heroes’ a Prato: l’Asl forma gli alunni sul riconoscimento tempestivo dell’ictus

PRATO – L’azienda Usl Toscana centro, attraverso i professionisti dell’ospedale Santo Stefano, ha attivato sul territorio pratese la campagna internazionale Fast Heroes. L’iniziativa, supportata dalla World Stroke Organization, coinvolge attualmente gli alunni delle classi quarte e quinte della scuola primaria Pietro Mascagni e si pone l’obiettivo di istruire le nuove generazioni sulle procedure salvavita legate all’ictus cerebrale.

Il progetto si articola in cinque appuntamenti formativi. Il primo e l’ultimo incontro sono affidati direttamente al personale sanitario specializzato, mentre le restanti sessioni sono gestite dal corpo docente per consolidare le nozioni operative. La lezione inaugurale è stata condotta dalla neurologa Carla Giorgi e dall’infermiera Cristiana Rago, entrambe in forza allo Stroke team multidisciplinare (che integra anche operatori del 118 e del Dipartimento d’emergenza e accettazione).

Attraverso l’ausilio di tavole interattive e un approccio comunicativo rassicurante, le specialiste hanno illustrato le basi neurologiche della patologia, i sintomi clinici rivelatori e le corrette modalità per interfacciarsi con gli operatori del Numero unico di emergenza 112.

Il principio clinico cardine dell’intera campagna è riassunto nel concetto di Time is Brain, a sottolineare come l’assoluta tempestività dell’intervento medico sia il fattore determinante per scongiurare l’insorgenza di danni permanenti. In quest’ottica, il progetto mira a trasformare i bambini in un anello attivo e consapevole della catena del soccorso, considerando in particolare il loro stretto legame quotidiano con la fascia di popolazione più anziana.

L’iniziativa didattica si inserisce nel più ampio quadro di consolidamento del sistema di emergenza-urgenza e della Stroke Unit pratese, investendo sull’educazione civica e sanitaria.

Il ciclo formativo in corso si concluderà ufficialmente l’11 e il 12 marzo. In tali date, il personale dell’ospedale Santo Stefano tornerà presso l’istituto per la consegna dei diplomi attestanti la qualifica di “Fast Heroes” agli studenti partecipanti. Il percorso educativo proseguirà successivamente coinvolgendo le altre sezioni del plesso scolastico.