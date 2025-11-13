Pestato in un casolare abbandonato: grave un 43enne

Getting your Trinity Audio player ready...

PRATO – Un 43enne tunisino è stato trovato in gravi condizioni dopo un pestaggio a Prato avvenuto nella notte tra martedì 11 e mercoledì 12 novembre in un casolare abbandonato di via San Paolo.

L’uomo è stato soccorso intorno alle 3 del mattino da un’ambulanza della Croce d’Oro di Prato, dopo le segnalazioni di un passante. L’uomo era cosciente ma in stato di choc con diversi traumi e ferite da punta e da taglio.

È ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Santo Stefano di Prato.

La procura di Prato, con le indagini svolte dai carabinieri, ha avviato le indagini, partendo dalle tracce sui luoghi e dalle telecamere di videosorveglianza della zona, tristemente nota per un altro episodio del 2023, il ritrovamente del cadavere di un 36enne per cui è stato condannato il responsabili a 14 anni di reclusione.

Le indagini, nell’attesa di capire se l’aggredito si riprenderà e se potrà parlare con gli inquirenti, proseguiranno nelle prossime ore con accertamenti tecnici, rilievi e l’ascolto di possibili testimoni.