Prato, settimana dedicata alla salute cardiovascolare con Fondazione Onda

PRATO – Dal 26 settembre al 2 ottobre, l’Ospedale Santo Stefano di Prato ospita la settimana della prevenzione cardiovascolare, promossa in collaborazione con la Fondazione Onda in occasione della Giornata Mondiale del Cuore, che si celebra il 29 settembre.

Durante l’Open Week sono previsti incontri divulgativi e momenti dedicati agli esami specialistici per monitorare condizioni come fibrillazione atriale, aneurisma aortico addominale, prevenzione dell’ictus e altre patologie cardiache.

Per conoscere il programma completo, partecipare agli eventi e prenotare gli esami, è possibile consultare la pagina dedicata all’Open Week sulle malattie cardiovascolari dell’Ospedale Santo Stefano.