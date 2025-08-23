Un caso di dengue a Prato: scatta la disinfestazione

Getting your Trinity Audio player ready...

PRATO – È stato accertato un caso di dengue a Prato. Si tratta di un paziente rientrato da un viaggio in India che, dopo la comparsa dei primi sintomi febbrili, si è rivolto ai sanitari.

L’uomo è stato ricoverato in ospedale, dove sono state subito attivate le procedure previste per la gestione delle malattie infettive importate. Le sue condizioni sono costantemente monitorate, ma al momento non destano particolare preoccupazione.

L’Azienda sanitaria ha disposto le operazioni di disinfestazione nelle aree frequentate dal paziente, in particolare per limitare la presenza della zanzara Aedes aegypti e della zanzara tigre, vettori della malattia. L’intervento viene effettuato a titolo precauzionale per ridurre il rischio di un’eventuale trasmissione locale.

La dengue non si trasmette da persona a persona, ma solo attraverso la puntura delle zanzare infette. In Italia, i casi registrati negli ultimi anni sono quasi esclusivamente “d’importazione”, cioè relativi a persone che hanno contratto l’infezione durante viaggi in paesi dove il virus è endemico.

Le autorità sanitarie invitano la popolazione a collaborare adottando misure di prevenzione, come evitare ristagni d’acqua e proteggersi dalle punture di zanzara, soprattutto nelle ore serali.