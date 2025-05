Due settimane di musica al Festival delle Colline 2025

Getting your Trinity Audio player ready...

POGGIO A CAIANO (PO) – Torna anche quest’estate il Festival delle Colline, giunto alla sua 46ª edizione, con un programma ricco di appuntamenti che celebrano la musica d’autore in location di grande fascino. Dal 4 al 18 luglio, la manifestazione animerà alcune delle più belle cornici artistiche e naturali della zona, tra cui la Villa Medicea di Poggio a Caiano, la Rocca di Carmignano, la Corte delle Sculture della Biblioteca Lazzerini a Prato e, per la prima volta, la Chiesa di Santa Cristina in Pilli, sempre a Poggio a Caiano.

Il cartellone propone artisti di spessore e progetti variegati: dal ritorno di Umberto Palazzo e il progetto Il Santo Niente, alla voce intensa del cantautore statunitense Joseph Arthur. Non mancheranno le novità, come la formazione anglo-belga Loverman e il progetto Druga di Andrea Franchi, già noto per la collaborazione con Benvegnù. A completare la rassegna, un tributo a Fabrizio De André eseguito dall’Ensemble Terzo Tempo.

Tre serate saranno ad ingresso libero, mentre per gli altri concerti sarà richiesto un biglietto d’ingresso dal costo di 12 euro. Un’occasione imperdibile per immergersi nella buona musica circondati da paesaggi suggestivi e opere d’arte.

Info biglietti e il programma completo potete trovarli alla pagina ufficiale dell’evento.