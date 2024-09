Ciclismo, attesa per la 46esima edizione del Gp Industria & Artigianato di Larciano

Getting your Trinity Audio player ready...

LARCIANO – Una corsa professionistica di ciclismo con grandi protagonisti per le strade della provincia di Pistoia. Si corre domenica (8 settembre) ed è tutto pronto per il via.

Mancano tre giorni alla 46esima edizione del Gp Industria & Artigianato di Larciano, corsa di categoria Pro organizzata dall’Uc Larcianese che potrà contare su un ottimo livello di partecipanti, impreziosito dalla presenza della nazionale italiana di Daniele Bennati e di tre squadre Uci WorldTeams.

Annunciato al via Ben Healy che, dopo il successo ottenuto nel 2023, si è ritagliato un ruolo da protagonista con una vittoria di tappa al Giro d’Italia e piazzamenti prestigiosi nelle grandi classiche e alle ultime Olimpiadi. L’irlandese guiderà una Ef Education – EasyPost molto agguerrita con la presenza di Esteban Chaves, vincitore di un’edizione de Il Lombardia, e di Hugh Carthy, terzo classificato alla Vuelta a España del 2020. Molto competitive anche la Movistar Team dell’ex campione italiano Davide Formolo e la Uae Team Emirates di Alessandro Covi e del talentino portoghese Antonio Morgado, quinto classificato allo scorso Giro delle Fiandre.

Folta presenza di corridori Uci WorldTeam nella nazionale Italiana di Daniele Bennati nella quale spiccano l’ex campione italiano Simone Velasco e Vincenzo Albanese. Tra gli azzurri più attesi al via sono annunciati anche Kristian Sbaragli, Giulio Pellizzari, Davide Piganzoli, Gianluca Brambilla e Giovanni Carboni.

196 i chilometri in programma con partenza e arrivo a Larciano. Dopo un inizio “soft”, con un circuito perlopiù pianeggante da ripetere quattro volte, la corsa entrerà nel vivo con il primo dei cinque giri che vedono come punto focale lo strappo del Fornello, poco più di 2 chilometri nei quali si toccano pendenze superiori al 15 per cento. Nei primi due giri la corsa svolterà a destra, in direzione Vinci, mentre negli ultimi tre giri, dopo il Fornello, i corridori vireranno verso sinistra in direzione San Baronto che sarà scalato nel suo versante più facile ma che potrebbe rimanere indigesto per coloro che sono rimasti attardati in precedenza. La discesa finale, molto tecnica, è il preludio del gran finale verso Larciano.