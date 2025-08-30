22.8 C
Firenze
sabato 30 Agosto 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Allontanati in tre trovati a bivaccare nel parcheggio ‘Il Duomo’ a Siena

La polizia locale ha emesso ordini di allontanamento e sanzioni amministrative. L'area è stata ripulita e riportata in condizioni di decoro

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
Allontanati in tre trovati a bivaccare nel parcheggio 'Il Duomo' a Siena
Allontanati in tre trovati a bivaccare nel parcheggio 'Il Duomo' a Siena (foto Comune di Siena)
Meno di 1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

Nella mattinata di oggi (30 agosto) la polizia locale di Siena è intervenuta all’interno del parcheggio Il Duomo a seguito di segnalazioni riguardanti la presenza di persone accampate nell’area e negli spazi interni.

All’arrivo degli agenti, accompagnati da un mediatore culturale, sono stati identificati tre cittadini di origine pakistana. Dopo i controlli di rito, la pattuglia ha proceduto con l’emissione di tre ordini di allontanamento e la redazione di altrettanti verbali amministrativi per violazione del regolamento comunale in materia di bivacco in luogo pubblico.

I tre soggetti sono stati allontanati dal parcheggio e, a conclusione dell’intervento, è stata effettuata un’operazione di pulizia dell’area, riportandola in condizioni di decoro.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
22.8 ° C
24 °
21.4 °
72 %
2.1kmh
75 %
Sab
23 °
Dom
27 °
Lun
29 °
Mar
25 °
Mer
26 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

vigili del fuoco (16)carabinieri (13)Eugenio Giani (13)Gaza (13)incendio (11)Serie C (11)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati