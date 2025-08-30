Allontanati in tre trovati a bivaccare nel parcheggio ‘Il Duomo’ a Siena

|
Nella mattinata di oggi (30 agosto) la polizia locale di Siena è intervenuta all’interno del parcheggio Il Duomo a seguito di segnalazioni riguardanti la presenza di persone accampate nell’area e negli spazi interni.
All’arrivo degli agenti, accompagnati da un mediatore culturale, sono stati identificati tre cittadini di origine pakistana. Dopo i controlli di rito, la pattuglia ha proceduto con l’emissione di tre ordini di allontanamento e la redazione di altrettanti verbali amministrativi per violazione del regolamento comunale in materia di bivacco in luogo pubblico.
I tre soggetti sono stati allontanati dal parcheggio e, a conclusione dell’intervento, è stata effettuata un’operazione di pulizia dell’area, riportandola in condizioni di decoro.