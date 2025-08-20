21.3 C
Firenze
giovedì 21 Agosto 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Anziana 85enne trovata morta in casa un anno fa: ci sono due indagate per omicidio

L'evento risale al 7 agosto 2024 a Castellina in Chianti. Le donne avevano venduto dei gioielli a un compro oro dopo il decesso

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
Sequestrato cantiere Esselunga a Siena: ipotesi lottizzazione abusiva
(Foto sito web Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siena)
1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

CASTELLINA IN CHIANTI – È passato un anno dalla morte di Franca Genovini, l’anziana di 85 anni trovata senza vita il 7 agosto 2024 nella sua casa di Castellina in Chianti. Quello che inizialmente sembrava un decesso per cause naturali si è presto trasformato in un giallo: oggi si apprende dalla procura di Siena che due donne sono indagate per omicidio volontario e rapina aggravata.

Le indagini sono partite subito dopo il ritrovamento del corpo, quando l’autopsia aveva fatto emergere elementi incompatibili con una morte naturale. In più, le immagini delle telecamere comunali avevano permesso di ricostruire alcuni movimenti sospetti delle due donne, poi trovate in possesso di gioielli appartenuti all’anziana e rivenduti a un compro oro di Poggibonsi.

Già nell’ottobre scorso il gip aveva disposto il sequestro del denaro ottenuto dalla vendita e furono eseguite perquisizioni e accertamenti anche con il supporto dei carabinieri del Ris di Roma. Contestualmente le due indagate finirono nel registro per omicidio e rapina aggravati.

Da allora è in corso un incidente probatorio, particolarmente complesso, che ha richiesto il mantenimento della salma all’obitorio per oltre un anno. “Le difficoltà di questo atto istruttorio hanno reso necessario tenere la salma a disposizione fino a oggi”, ha spiegato il procuratore capo Andrea Boni.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
21.3 ° C
21.8 °
19.8 °
84 %
1.5kmh
40 %
Gio
27 °
Ven
26 °
Sab
30 °
Dom
29 °
Lun
30 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

vigili del fuoco (20)incendio (15)Eugenio Giani (15)carabinieri (14)Gaza (10)Pisa Sporting Club (10)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati