Anziana 85enne trovata morta in casa un anno fa: ci sono due indagate per omicidio

CASTELLINA IN CHIANTI – È passato un anno dalla morte di Franca Genovini, l’anziana di 85 anni trovata senza vita il 7 agosto 2024 nella sua casa di Castellina in Chianti. Quello che inizialmente sembrava un decesso per cause naturali si è presto trasformato in un giallo: oggi si apprende dalla procura di Siena che due donne sono indagate per omicidio volontario e rapina aggravata.

Le indagini sono partite subito dopo il ritrovamento del corpo, quando l’autopsia aveva fatto emergere elementi incompatibili con una morte naturale. In più, le immagini delle telecamere comunali avevano permesso di ricostruire alcuni movimenti sospetti delle due donne, poi trovate in possesso di gioielli appartenuti all’anziana e rivenduti a un compro oro di Poggibonsi.

Già nell’ottobre scorso il gip aveva disposto il sequestro del denaro ottenuto dalla vendita e furono eseguite perquisizioni e accertamenti anche con il supporto dei carabinieri del Ris di Roma. Contestualmente le due indagate finirono nel registro per omicidio e rapina aggravati.

Da allora è in corso un incidente probatorio, particolarmente complesso, che ha richiesto il mantenimento della salma all’obitorio per oltre un anno. “Le difficoltà di questo atto istruttorio hanno reso necessario tenere la salma a disposizione fino a oggi”, ha spiegato il procuratore capo Andrea Boni.