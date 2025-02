Caso di tubercolosi all’istituto tecnico industriale Sarrocchi di Siena: scatta la prevenzione

Getting your Trinity Audio player ready...

SIENA – Un caso di tubercolosi in un dipendente dell’istituto tecnico industriale Sarrocchi a Siena.

A segnalarlo è il dipartimento di prevenzione dell’Asl Toscana Sud Est su segnalazione dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese.

Dall’inchiesta epidemiologica in corso, non è emerso un rischio rilevante di trasmissione nell’ambito scolastico: il dipartimento di prevenzione, comunque, effettuerà una sorveglianza sugli studenti e sugli operatori individuati come contatto del caso, in un’ottica di massima precauzione.

Il collegamento con la dirigenza scolastica dell’Iris è costante e gli operatori del Dipartimento di prevenzione effettueranno il test di Mantoux ai contatti: il test di screening, di semplice esecuzione, consiste nell’inoculare un derivato proteico purificato (Tubercolina) nell’avambraccio e permette di identificare soggetti che sono venuti a contatto con il bacillo tubercolare.

L’eventuale esito positivo non è significativo di malattia in atto, ma permette di programmare tempestivamente approfondimenti e, se necessario, impostare una terapia preventiva per evitare l’insorgenza della malattia conclamata.