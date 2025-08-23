Cordoglio per la morte del commissario straordinario delle miniere dell’Amiata, Luigi Vagaggini

Getting your Trinity Audio player ready...

PIANCASTAGNAIO – Amiata e Isola d’Elba in lutto per la mostre di Luigi Vagaggini, attualmente Commissario straordinario del Parco delle miniere dell’Amiata e in passato sindaco di Piancastagnaio e di Marciana.

“Sono profondamente rattristato per la scomparsa improvvisa di Luigi Vagaggini – dice il governatore, Eugenio Giani – È stato un uomo leale, di grande impegno e passione, che si è sempre dedicato con spirito di servizio alla sua comunità e all’interesse generale. Un autentico interprete dei problemi e delle soluzioni per il Monte Amiata e per le comunità che lo abitano, capace di coniugare visione e concretezza. Per me è stato anche un grande amico, che recentemente ha dato un contributo importante nel percorso che ha portato all’accordo capace di aprire nuove prospettive di solidi impegni per la geotermia in Toscana. Alla sua famiglia e alla comunità tutta va il mio più sincero cordoglio, insieme al ricordo di una bella personalità che ha illustrato la Toscana con il suo esempio civile e istituzionale.”