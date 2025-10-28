Espulso dopo l’aggressione in piazza del Campo, plauso dalla sindaca Fabio

Getting your Trinity Audio player ready...

SIENA – “Abbiamo seguito da vicino la vicenda e anche grazie al nostro interessamento si è arrivati all’allontanamento del protagonista dell’aggressione a un minore in piazza del Campo. Sono soddisfatta dell’iter che si è concluso con il provvedimento di espulsione del cittadino marocchino”. Questo il commento del sindaco di Siena, Nicoletta Fabio, a margine dell’atto firmato dal prefetto di Siena, Valerio Massimo Romeo, su proposta del questore, Ugo Angeloni, per l’espulsione immediata dal territorio nazionale del cittadino marocchino che domenica (26 ottobre) si è reso autore di un grave episodio avvenuto nel centro di Siena ai danni di un minore, episodio in cui è prontamente intervenuta la polizia locale presente.

“Vorrei rimarcare – aggiunge Nicoletta Fabio – la professionalità dei nostri agenti: il tempestivo arresto dell’extracomunitario è stato riconosciuto come legittimo; è quanto emerge dalla convalida del provvedimento del magistrato nell’udienza di ieri. Ringrazio con forza prefetto e questore: senza il loro intervento e il conseguente trasferimento al Centro di permanenza per i rimpatri di Torino l’uomo sarebbe a piede libero nella nostra città, con le conseguenze del caso”.

“Il messaggio deve essere chiaro: certi comportamenti non possono essere tollerati nella nostra città – prosegue il primo cittadino – culla di valori, cultura e accoglienza, ma non per coloro che delinquono o si rendono protagonisti di atti di violenza, oltretutto nei riguardi di un minore. Grazie al costante presidio sul territorio delle forze dell’ordine è stato possibile sedare immediatamente una situazione che rischiava di causare una escalation pericolosa. La conclusione della vicenda non deve farci abbassare la guardia e anzi innalzare il livello di attenzione e collaborazione fra forze dell’ordine e istituzioni, affinché sia garantita la sicurezza e l’incolumità pubblica su tutto il territorio comunale di cittadini, residenti, studenti e turisti”.