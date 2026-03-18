Un ponte medico tra Siena e Kyoto: patto quinquennale per la ricerca e lo scambio di personale sanitario

SIENA – Un asse strategico che unisce la Toscana al Giappone nel nome della scienza medica e dell’innovazione clinica. È questo il cuore del nuovo patto siglato tra l’Azienda ospedaliero-universitaria Senese, l’Università di Siena e la Kyoto Prefectural University of Medicine.

Le tre realtà hanno formalizzato un protocollo d’intesa, della durata di cinque anni, concepito per abbattere i confini geografici e favorire un travaso continuo di competenze, conoscenze ed esperienze pratiche. A ratificare l’intesa sono stati i massimi vertici delle istituzioni coinvolte: Antonio Barretta (direttore generale dell’Aou Senese), Roberto Di Pietra (rettore dell’ateneo toscano) e Hitoshi Yaku (presidente dell’università nipponica).

Il perimetro d’azione della neonata alleanza si svilupperà su due pilastri fondamentali. Il primo riguarda la mobilità internazionale e la formazione. Il programma aprirà le porte allo scambio diretto non solo di studenti iscritti ai corsi sanitari, ma anche di personale medico, infermieristico, tecnico, oltre a docenti e ricercatori. Questi professionisti avranno l’opportunità di partecipare a percorsi di formazione osservazionale nelle rispettive strutture ospitanti, condividendo risorse didattiche e prendendo parte a workshop e seminari congiunti. L’iniziativa non si limiterà all’aspetto puramente tecnico, ma abbraccerà anche l’integrazione e le opportunità culturali offerte dai due Paesi.

Il secondo fronte di intervento è invece focalizzato sulla partnership scientifica. Le istituzioni si sono impegnate a stimolare la condivisione di esperienze pratiche tra le proprie équipe sanitarie e a sviluppare progetti di ricerca clinica a quattro mani, supportati da un costante scambio di pubblicazioni e materiale accademico.

L’orizzonte della collaborazione va oltre i laboratori e le aule universitarie. La sinergia tra Siena e Kyoto punta infatti a tracciare nuove traiettorie per la sanità del futuro, con l’obiettivo primario di ottimizzare i percorsi di cura e condividere le migliori pratiche internazionali. Un’attenzione particolare sarà rivolta a due aspetti cruciali della medicina moderna: garantire un elevato livello di benessere negli ambienti di lavoro per tutto il personale e promuovere, al contempo, un approccio fortemente incentrato sull’umanizzazione delle cure per i pazienti.