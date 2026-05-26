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Paura a Poggibonsi, mezzo dei vigili del fuoco si capovolge in strada: due feriti

L’incidente è avvenuto nella zona di San Lucchese dopo lo scontro con un altro veicolo: traffico bloccato per consentire i soccorsi

Cronaca
REDAZIONE
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pompieri
crediti: FB | Bacheca Di Poggibonsi
Meno di 1 ' di lettura

POGGIBONSI Un forte impatto, poi il mezzo completamente ribaltato in mezzo alla carreggiata. Attimi di paura nella tarda mattinata a Poggibonsi, dove un’autocisterna dei vigili del fuoco è rimasta coinvolta in un incidente nella zona di San Lucchese, nei pressi dei giardini del Vallone.

Secondo le prime ricostruzioni, il mezzo sarebbe entrato in collisione con un altro veicolo e avrebbe perso stabilità finendo capovolto sull’asfalto.

Nel violento impatto due persone sono rimaste ferite. Un uomo di 50 anni è stato trasferito all’ospedale Le Scotte di Siena in codice giallo, mentre un’altra persona ha riportato conseguenze più lievi.

Sul posto sono intervenuti i sanitari con i mezzi della pubblica pssistenza di Colle Val d’Elsa e della Misericordia di Tavarnelle Val di Pesa, insieme alle forze dell’ordine e ad altri operatori impegnati nella messa in sicurezza dell’area.

Le operazioni di recupero del mezzo hanno richiesto la chiusura della strada in entrambe le direzioni, provocando rallentamenti e disagi alla circolazione.

Attraverso i propri canali social, il Comune di Poggibonsi ha espresso vicinanza ai feriti augurando loro una pronta guarigione.

© Riproduzione riservata

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