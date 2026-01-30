Scovato dai carabinieri un bivacco per lo spaccio a Piancastagnaio

PIANCASTAGNAIO – Sono proseguiti i servizi di controllo del territorio finalizzati al contrasto del cosiddetto spaccio boschivo di sostanze stupefacenti, i carabinieri della stazione carabinieri di Piancastagnaio, coadiuvati dal Nucleo operativo radiomobile della compagnia carabinieri di Montalcino e dal Nucleo forestale di Abbadia San Salvatore hanno scoperto e smantellato un ulteriore bivacco usato da spacciatori.

I militari sono intervenuti nel bosco adiacente la provinciale 66 della Abetina nel Comune di Piancastagnaio, ai confini con la provincia di Grosseto, quale località di potenziale interesse per gli spacciatori, ove nel tempo erano stati notati possibili assuntori di sostanze stupefacenti.

Da qui, la decisione di svolgere un immediato servizio più approfondito all’interno delle aree verdi, per contrastare lo spaccio, intervenendo sulle modalità di smercio.

Sono emerse tracce di attività, all’interno della macchia: è stato, infatti, trovato un bivacco, comprensivo di vestiti, teloni impermeabili, batterie di macchine, carbonella per accendere il fuoco e alimenti di vario genere.

L’area è stata bonificata con l’ausilio del personale preposto messo a disposizione dal Comune.