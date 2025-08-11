25.9 C
Firenze
lunedì 11 Agosto 2025
Smantellato un bivacco per lo spaccio nei boschi di Rapolano

Operazione dei carabinieri forestali insospettiti dalla fuga di alcune persone alla vista di una pattuglia: oltre alla droga anche un machete

Smantellato un bivacco per lo spaccio nei boschi di Rapolano (foto carabinieri)
RAPOLANO TERME – Proseguono senza sosta i controlli dell’Arma dei carabinieri contro lo spaccio di stupefacenti nelle aree rurali e boscate della provincia senese, zone sotto osservazione negli ultimi mesi a seguito delle numerose segnalazioni dei cittadini su bivacchi e accampamenti che alimentano degrado e allarme sociale.

Nella giornata di giovedì (7 agosto), durante un’ordinaria perlustrazione in località Modanella di Rapolano Terme, i militari del Nucleo Carabinieri forestale di Rapolano, insospettiti dalla fuga di alcune persone alla vista della pattuglia, hanno effettuato un controllo approfondito dell’area.

All’interno di una piazzola nascosta tra la vegetazione, i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato oltre 200 grammi di hashish, 40 grammi di cocaina, più di 3mila euro in contanti, un machete con lama da 55 centimetri, tre bilancini di precisione e un telefono cellulare. Il materiale è stato posto sotto sequestro su disposizione della procura di Siena.

Con l’ausilio del Nucleo carabinieri forestale di Montepulciano, l’area adibita a bivacco è stata smantellata e bonificata, ponendo fine alla sua funzione di base logistica per l’attività di spaccio.

L’operazione rientra nel piano di contrasto capillare messo in atto dai carabinieri per liberare le campagne e le aree verdi da insediamenti illegali e ripristinare sicurezza e legalità.

