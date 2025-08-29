Voragine in strada a Chianciano: due famiglie evacuate per cinque giorni

Getting your Trinity Audio player ready...

CHIANCIANO TERME – Una voragine improvvisa si è aperta questa mattina in via Garibaldi, a Chianciano Terme. È stata provocata da una perdita d’acqua che ha eroso il terreno tufaceo sottostante.

A seguito del cedimento della carreggiata, due famiglie, per un totale di tre persone, sono state evacuate e temporaneamente ospitate da parenti.

I tecnici del gestore idrico Nuove Acque sono intervenuti immediatamente, mettendo in sicurezza la zona e procedendo al ripristino della condotta. È previsto che i lavori vengano completati entro martedì (2 settembre), a quel punto sarà possibile permettere il rientro dei residenti nelle loro abitazioni.

Dal sopralluogo è emerso che, prima del cedimento, non erano stati rilevati segnali di perdite né dal controllo visivo né dal sistema di telemonitoraggio che verifica le portate idriche. Secondo le verifiche dei tecnici, non sono presenti problemi strutturali agli immobili vicini.