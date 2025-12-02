11.2 C
NonnApp vince lo Startup Weekend Siena: premiata l’app contro lo spreco

Ideata da giovani innovatori si aggiudica il primo posto all’evento dell’università dedicato allo sviluppo di nuove idee imprenditoriali

Economia
REDAZIONE
NonnApp vince lo Startup Weekend Siena / crediti : ufficio stampa
SIENA – NonnApp si è aggiudicata lo Startup Weekend Siena, segnando il momento centrale dell’iniziativa dedicata all’innovazione e ospitata dal 28 al 30 novembre negli spazi del Santa Chiara Lab dell’Università di Siena. L’evento ha coinvolto studenti, ricercatori, aspiranti imprenditori e professionisti del settore in un percorso serrato di ideazione, prototipazione e confronto.

La startup NonnApp ha convinto la giuria con un progetto orientato alla riduzione dello spreco alimentare: un’app pensata per l’ambiente domestico che aiuta a gestire in modo semplice e intuitivo gli ingredienti disponibili, integrando consigli ispirati alla tradizione culinaria. L’idea si è distinta per la capacità di rendere digitale una necessità quotidiana, valorizzando conoscenze pratiche e soluzioni accessibili.

Il riconoscimento prevede un percorso di pre-accelerazione con Ikigai, l’accesso agli spazi del Santa Chiara Lab, un programma ‘seed’ di beeco e una dotazione di laptop ricondizionati, strumenti che permetteranno al team di prepararsi ai successivi step verso il mercato e agli investimenti.

Secondo il rettore Roberto Di Pietra, l’evento conferma il ruolo dell’Ateneo nel promuovere nuove competenze e favorire connessioni tra giovani, ricerca e impresa. Il rettore ha sottolineato come “per 54 ore l’Ateneo si è trasformato in uno spazio di creatività e innovazione” in linea con le missioni istituzionali legate al placement e allo sviluppo dell’imprenditorialità studentesca.

Anche Angelo Riccaboni, docente di Economia aziendale e Presidente del Santa Chiara Lab, ha evidenziato l’importanza della contaminazione tra discipline e del supporto agli studenti che intendono trasformare le idee in iniziative concrete. L’accesso agli spazi del laboratorio, infatti, permette alle startup in fase iniziale di confrontarsi con esperti e figure del territorio.

Giovanni Ferri, fondatore di Beeco ed ex studente dell’Università di Siena, afferma: “Questi brillanti giovani imprenditori rappresentano un segnale incoraggiante e concreto che l’autoimprenditorialità e l’innovazione sono destinate a un futuro straordinariamente prospero”.

© Riproduzione riservata

