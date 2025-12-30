Rimpasto di deleghe in giunta per la sindaca di Siena Nicoletta Fabio

Getting your Trinity Audio player ready...

SIENA – Rimpasto di deleghe oggi (30 dicembre) al Comune di Siena dopo l’ingesso di Enrico Tucci in consiglio regionale.

La sindaca Nicoletta Fabio nel corso della giunta comunale di questa mattina ha proceduto ad una prima riassegnazione di deleghe, alcune con carattere temporaneo. In particolare si terrà la delega al personale, alla sicurezza e alla polizia locale, al vice sindaco Michele Capitani sono state assegnate, in aggiunta alle precedenti, quella alle partecipate e alla mobilità e trasporti.

“Si tratta di una prima assegnazione di deleghe – afferma il sindaco Nicoletta Fabio – l’inizio di un percorso che durerà alcune settimane e si completerà nei prossimi mesi. Fin dalla conferma dell’elezione in Regione di Enrico Tucci, mi sono proposta di procedere non tanto con la sostituzione di un assessore ma con la volontà di fare un tagliando generale alla squadra di governo della città sulla base dei primi due anni e mezzo di consiliatura. A metà mandato è giusto verificare, con tutta la squadra, i partiti e i movimenti, ogni aspetto, da quello amministrativo a quello del governo diffuso, all’attuazione del programma, al carico di lavoro di ciascun assessore per migliorare sempre più il governo della nostra comunità. Ho deciso di tenere la delega al personale perché, in questi mesi, ho ben compreso la strategicità della macchina amministrativa per la messa a terra delle politiche dell’amministrazione comunale e mi avvarrò come responsabile del personale del dottor Giulio Nardi, dirigente che ho scelto personalmente come segretario dell’ente e che in questi due anni è stato il mio collaboratore amministrativo più diretto. Ringrazio il dottor Francesco Ghelardi per il lavoro prezioso fin qui svolto. Procederemo ad una revisione complessiva dell’organizzazione del personale. Ho chiamato anche a collaborare con me Marco Regni come supporto al responsabile dell’ufficio di staff, Alessandro Manganelli”.

Le altre deleghe assegnate dal sindaco sono quelle al commercio assegnata a Lorenzo Lorè, quella alla cooperazione e relazioni internazionali assegnata a Giuseppe Giordano, quella ai fondi comunitari a Vanna Giunti.

Di seguito l’elenco completo delle deleghe assegnate agli assessori

Nicoletta Fabio (sindaco): cultura, Palio, personale, sicurezza, polizia locale

Michele Capitani (vicesindaco): urbanistica, edilizia privata, digitalizzazione e semplificazione edilizia, partecipate, mobilità e trasporti

Barbara Magi: ambiente, decoro urbano, manutenzione aree verdi e protezione civile

Riccardo Pagni: bilancio e tributi, entrate

Lorenzo Lorè: servizi all’infanzia, istruzione, sport, edilizia sportiva ed edilizia scolastica, commercio

Massimo Bianchini: lavori pubblici, strade e nuove opere, patrimonio

Vanna Giunti: turismo, sito Unesco, rapporti con l’università, fondi comunitari

Giuseppe Giordano: sanità e diritto alla salute, servizi informatici e sviluppo digitale, giustizia paliesca, cooperazione e relazioni internazionali

Micaela Papi: servizi sociali, famiglia e politiche della casa, politiche giovanili, pari opportunità, volontariato terzo settore