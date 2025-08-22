28 C
Firenze
venerdì 22 Agosto 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

San Gimignano dice stop a farmaci israeliani: “Intendiamo richiamare attenzione su emergenza umanitaria Gaza”

Dopo Sesto Fiorentino e Rosignano Marittimo, boicottaggio Comune guidato da sindaco Andrea Marrucci per prodotti israeliani in farmacia comunale. "Risposta all’appello promosso dal Forum per la Pace della Val d’Elsa. La farmacia comunale si impegna a sostituire prodotti farmaceutici israeliani con equivalenti di altre marche"

PoliticaPrimo Piano
CINZIA GORLA
CINZIA GORLA
San Gimignano dice stop a farmaci israeliani:
Nella foto, Andrea Marrucci, sindaco di San Gimignano (Foto Fb Andrea Marrucci sindaco)
1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

SAN GIMIGNANO – Dopo Sesto Fiorentino, sindaco Lorenzo Falchi, e Rosignano Marittimo, sindaco Claudio Marabotti, anche San Gimignano, sindaco Andrea Marrucci, presidente toscano Autonomie locali italiane, dice stop ai prodotti israeliani nelle farmacie comunali.

San Gimignano, provincia di Siena, si impegna altresì a sostituire i prodotti farmaceutici realizzati da aziende israeliane con  equivalenti di alte marche.

Ecco il testo integrale del comunicato del Comune di San Gimignano.

“Il Comune di San Gimignano, attraverso la propria farmacia comunale, ha deciso di aderire alla campagna di boicottaggio nei confronti delle aziende israeliane coinvolte nel conflitto in corso in Palestina.
La scelta nasce in risposta all’appello promosso dal Forum per la Pace della Val d’Elsa all’interno di una strategia di pressione economica non violenta, che si propone di incidere sui comportamenti delle imprese e, indirettamente, sui governi da esse sostenuti, attraverso il riorientamento delle scelte di consumo.

In particolare, la farmacia comunale di San Gimignano si impegnerà a sostituire, laddove possibile, i prodotti farmaceutici realizzati da aziende israeliane con equivalenti di altre marche, mantenendo invariata la qualità del servizio e la disponibilità dei medicinali ai cittadini”.

Poi: “Il provvedimento intende anche richiamare l’attenzione sulla grave emergenza umanitaria che colpisce la popolazione civile di Gaza, privata di beni essenziali come farmaci, acqua e cibo. Con questo atto l’amministrazione comunale ribadisce il proprio sostegno a forme di cooperazione pacifica e il proprio impegno a promuovere azioni coerenti con i principi di responsabilità sociale e solidarietà internazionale”.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
28 ° C
29.6 °
25.1 °
49 %
2.6kmh
40 %
Ven
26 °
Sab
29 °
Dom
30 °
Lun
30 °
Mar
27 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

vigili del fuoco (21)Eugenio Giani (17)incendio (14)carabinieri (13)Gaza (11)incidente (10)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati