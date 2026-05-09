Violento frontale fra due auto a Montepulciano: muore un uomo di 31 anni

MONTEPULCIANO – Un’altra tragica notte sulle strade del senese. Il bilancio di un violento scontro frontale tra due autovetture, avvenuto intorno alle 23,15 di ieri (8 maggio) in via di Sanguineto a Montepulciano, è di un morto e un ferito. A perdere la vita è stato un uomo di 31 anni, per il quale ogni tentativo di soccorso è risultato purtroppo vano.

La macchina dei soccorsi della Asl Toscana Sud Est si è attivata immediatamente con uno spiegamento massiccio di mezzi: sul posto sono intervenute l’ambulanza India della Misericordia di Sinalunga, la Pubblica Assistenza di Chiusi e l’automedica della Misericordia di Rapolano Terme. Era stato allertato anche l’elisoccorso Pegaso 2 per un eventuale trasferimento d’urgenza, ma il decesso del trentunenne è stato constatato direttamente sul luogo del sinistro. L’altro conducente coinvolto, un uomo di 36 anni, è stato invece trasportato all’ospedale di Nottola in codice minore per le cure dei sanitari.

Necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per estrarre i coinvolti dalle lamiere e mettere in sicurezza la carreggiata, pesantemente invasa dai detriti. I rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e accertare le responsabilità sono stati affidati ai carabinieri che hanno lavorato fino a tarda notte lungo via di Sanguineto.