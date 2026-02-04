10.1 C
Firenze
mercoledì 4 Febbraio 2026
Pianese, si presenta Ianesi: “Dispiace per il debutto con ko, ora voglio trascinare il gruppo”

Nel mirino c'è ora la complessa trasferta di domenica (8 febbraio) sul campo dell'Arezzo, dove le "zebrette" cercheranno di infastidire la prima della classe

Sport
Davide Caruso
Simone Ianesi
Foto di: ufficio stampa / Us Pianese
1 ' di lettura

PIANCASTAGNAIO – Settimana di grandi cambiamenti per Simone Ianesi. Il nuovo rinforzo della Pianese, arrivato a Piancastagnaio nei giorni scorsi, ha già rotto il ghiaccio con l’esordio stagionale avvenuto lo scorso 31 gennaio. Nonostante il debutto sia stato macchiato dalla sconfitta casalinga contro la Vis Pesaro, il calciatore classe 2002 ha mostrato subito personalità, scegliendo di indossare la maglia numero 10.

L’esterno offensivo ha subito preso confidenza con la nuova realtà, sottolineando l’ottimo impatto avuto con il gruppo e con lo staff. Nel mirino c’è ora la complessa trasferta di domenica (8 febbraio) sul campo dell’Arezzo, dove le “zebrette” cercheranno di infastidire la prima della classe. Ianesi, che si definisce un giocatore di estro e velocità, è pronto a mettere le sue caratteristiche al servizio della squadra per invertire la rotta dopo l’ultimo stop interno. Il fantasista bianconero ha commentato così i suoi primi giorni in Casentino e le sfide che lo attendono:

“Sono molto contento di essere qui. Ho trovato un ambiente molto accogliente, una piccola famiglia, e devo dire che mi sto trovando molto bene. Sono un giocatore rapido, a cui piace puntare l’uomo e creare superiorità in fase offensiva. Mi piace partire largo da sinistra e rientrare per calciare a giro”.

Sul debutto amaro contro la Vis Pesaro e sulle sue ambizioni personali, ha aggiunto:

“Dispiace aver esordito con una sconfitta, perché ovviamente il risultato non ci ha premiato. Detto questo, sono sicuro che d’ora in avanti le cose andranno meglio. Io cerco sempre di dare il massimo, di creare più occasioni possibili e spero di riuscire a farne ancora di più nelle prossime partite”.

Infine, un pensiero sulla delicata trasferta contro la capolista del girone:

“Sarà una partita molto dura contro l’Arezzo. Sappiamo che è una squadra costruita per vincere il campionato e lo sta dimostrando, ma credo che anche noi potremo giocarci la partita. Dovremo mettere in campo tutto quello che abbiamo per tornare a casa con dei punti”.

© Riproduzione riservata

