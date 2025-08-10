39.8 C
Tommaso Bertini nuovo portiere per la Pianese: arriva dall’Atalanta

Il numero uno classe 2004 ha già giocato in serie C con le maglie del Latina e della formazione under 23 degli orobici

Sport
PIANCASTAGNAIO – Tommaso Bertini è un nuovo giocatore della Pianese. La società bianconera, infatti, ha trovato un accordo con l’Atalanta per il prestito del portiere classe 2004.

Toscano, nato a Lucca, Bertini si è formato nel settore giovanile della Dea, dove ha giocato ininterrottamente dal 2020 al 2023. In questo periodo ha raccolto anche alcune convocazioni in prima squadra, oltre a presenze con le nazionali italiane under 16 e under 18.

Nella stagione 2023/24 è passato al Latina, nel girone C di serie C, prima di fare ritorno alla casa madre bergamasca. Nella scorsa annata Bertini ha giocato nel girone A, proprio con l’Atalanta Under 23, dove ha collezionato 8 presenze e ben 3 clean sheet.

