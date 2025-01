Addio a Oliviero Toscani, morto il celebre fotografo

Getting your Trinity Audio player ready...

CECINA – Addio a Oliviero Toscani, il celebre fotografo si è spento all’ospedale di Cecina, provincia di Livorno, dove era ricoverato da venerdì 10 gennaio.

Oliviero Toscani, 82 anni, viveva a Casale Marittimo, provincia di Pisa. L’estate scorsa aveva annunciato la sua malattia.

L’annuncio della famiglia: “Con immenso dolore diamo la notizia che oggi, 13 gennaio 2025, il nostro amatissimo Oliviero ha intrapreso il suo prossimo viaggio.

Chiediamo cortesemente riservatezza e comprensione per questo momento che vorremmo affrontare nell’intimità della famiglia. Kirsti Toscani con Rocco, Lola e Alí”.

Il cordoglio di Eugenio Giani, presidente Regione Toscana: “Maestro della fotografia e spirito libero, ha lasciato un’impronta indelebile nella comunicazione e nell’arte. La Toscana, che aveva scelto come sua dimora, perde un amico caro e un innovatore instancabile. Il suo genio creativo continuerà a ispirarci. Addio, Oliviero”.

Oliviero Toscani la scorsa estate: “Ho un male incurabile. Non ho paura di morire. Ho perso quaranta chili in un anno. Sto vivendo un’altra vita. Vengo da una generazione, quella di Bob Dylan, dove eravamo forever young, il pensiero di invecchiare proprio non c’era. Fino al giorno prima di essere così, lavoravo come se avessi 30 anni. Poi una mattina mi sono svegliato e all’improvviso ne avevo 80″.

A Marina di Bibbona la grande mostra celebrativa alla quale Toscani fu presente.