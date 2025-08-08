Allarme zanzare per il virus West Nile: prevenzione e buone pratiche

Getting your Trinity Audio player ready...

Nonostante attualmente non risultino casi di zanzare West Nile in Toscana, in altre regioni italiane la situazione è leggermente più preoccupante: nel Lazio sono state segnalate sette vittime, tra cui una donna di 83 anni originaria di Pontinia, e un’ulteriore vittima in Calabria, per un totale di quindici decessi nel Paese da inizio anno. Una realtà che mette in guardia: la Toscana può ancora prevenire attraverso azioni tempestive e consapevoli.

Che cos’è il West Nile virus?

Si tratta di un virus trasmesso dalle zanzare (in particolare del genere Culex) che può infettare persone, uccelli e altri animali. Nella maggior parte dei casi l’infezione è asintomatica o si manifesta con sintomi lievi, ma nei soggetti più vulnerabili (come gli anziani) può portare a complicanze neurologiche serie.

Presenza in Italia e in Toscana

Il West Nile virus è noto in varie aree italiane, specialmente durante l’estate. In Toscana, anche se finora non si registrano focolai significativi, il clima favorevole e le zone umide (come l’Arno, il comprensorio pisano, le paludi costiere della Maremma, ecc.) rendono la regione potenzialmente a rischio. Gli enti sanitari regionali e le autorità veterinarie mantengono una costante sorveglianza, specie nei mesi estivi.

Sintomi da non trascurare

Asintomatico o lieve: febbre, mal di testa, dolori muscolari.

Forme più gravi (in rari casi): encefalite, meningite, rigidità del collo, confusione, convulsioni. In caso di sintomi insoliti, è importante rivolgersi immediatamente al medico.

Come limitare il rischio in famiglia e comunità

Eliminare l’acqua stagnante in secchi, vasi, sottovasi e contenitori all’aperto.

Installare zanzariere su porte e finestre.

Usare repellenti cutanei, soprattutto nelle ore serali e al mattino presto.

Prediligere abiti chiari e coprenti nelle ore di massima attività delle zanzare (al tramonto e all’alba).

In agriturismi e zone rurali toscane, specialmente vicino a corsi d’acqua o zone umide, portare copertura adeguata e tenere ambienti chiusi ben protetti.

5. Attenzione a cani e gatti

Gli animali domestici possono essere occasionalmente infettati. Consultare il veterinario per valutare eventuali protezioni preventive disponibili e per essere pronti in caso di disturbi inattesi.