Allerta meteo per vento forte per le pianure centro-settentrionali della regione

FIRENZE – La Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un bollettino di criticità con codice giallo per vento che, dalle 13 di domani (19 gennaio), interesserà le pianure centro-settentrionale della regione: l’area fiorentina, il bacino Bisenzio-Ombrone pistoiese, il Valdarno inferiore e la Valdelsa-Valdera.

È infatti prevista un’intensificazione dei flussi d’aria nord-orientale sulla Toscana, con venti di grecale in progressivo rinforzo a partire dal pomeriggio di oggi, domenica 18 gennaio.

Quanto agli altri fenomeni, tra oggi e domani sono previste deboli piogge sui versanti orientali appenninici e temporaneamente tra isola d’Elba e basso Arcipelago, mentre dal pomeriggio di domani (19 gennaio) potranno aversi nevicate, inizialmente oltre 1000-1200 metri e in calo, nella sera, fino a circa 500 metri su Alto Mugello e versanti orientali dell’Appennino in genere.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.