Da Pisa alle vette della Garfagnana: debutta il nuovo treno estivo per il turismo tra costa e montagna

L’offerta turistica e i trasporti regionali si arricchiscono di una nuova opportunità per la stagione estiva. Dal 15 luglio al 6 settembre 2026 prenderà il via un collegamento ferroviario inedito che unirà Pisa, la riviera della Versilia e le montagne di Minucciano. I biglietti per questa nuova tratta sono già a disposizione dell’utenza sui canali di vendita di Trenitalia.

Orari e coincidenze strategiche

L’organizzazione logistica è stata concepita per massimizzare il tempo a disposizione dei viaggiatori, offrendo loro la possibilità di dedicare una giornata intera alle attività all’aperto, all’escursionismo e alla visita dei centri storici. La partenza mattutina garantisce l’arrivo a Minucciano entro le ore 9,20, mentre la corsa serale assicura il rientro nel capoluogo pisano non oltre le 20,56.

A completare il quadro logistico, la nuova linea prevede un’integrazione con tre coppie di treni-navetta attivi tra Aulla e Minucciano. In questo modo si valorizza il ruolo di Aulla come snodo di interscambio strategico, assicurando inoltre puntuali corrispondenze con i convogli della linea Parma-La Spezia per l’intera estensione della giornata.

Lavori in corso e nuove opportunità

Il lancio di questo servizio si inserisce in un particolare contesto di modifiche infrastrutturali. A partire dal 14 luglio, e fino al 6 settembre 2026, la linea ferroviaria Lucca-Aulla subirà infatti una sospensione nel segmento compreso tra Castelnuovo Garfagnana e Minucciano, mantenendo invece la piena operatività sulla tratta Minucciano-Aulla.

Il progetto è stato fortemente sostenuto dall’assessorato regionale ai trasporti, guidato da Filippo Boni. L’amministratore ha evidenziato il duplice obiettivo dell’operazione: agevolare gli spostamenti dei cittadini e promuovere le bellezze del territorio.

“L’iniziativa per noi è di fondamentale importanza – ha dichiarato l’assessore Boni – vuol sostenere la mobilità via ferro nelle aree interne e sulla costa, e al tempo stesso favorire il turismo, creando nuove, preziose opportunità di spostamento e collegamento tra Pisa, la costa e la Lunigiana”.

Riguardo allo stop programmato per i cantieri estivi, l’esponente della giunta ha aggiunto un’ulteriore riflessione di prospettiva: “Questa interruzione programmata, inizialmente vista come un problema infrastrutturale, si è trasformata in un’opportunità per sperimentare un servizio innovativo dedicato al turismo, che garantisce anche la mobilità dei residenti. Un modello che può diventare un vero prodotto turistico integrato, valorizzando mare, montagna, borghi e percorsi naturalistici”.