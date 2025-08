Esodo estivo, primo weekend da bollino nero: oltre 13 milioni sulle strade

Getting your Trinity Audio player ready...

L’esodo estivo entra nel vivo e anche la Toscana si prepara a un weekend di traffico intenso sulle principali direttrici verso le località balneari e montane. Secondo le stime dell’Osservatorio mobilità stradale di Anas, a livello nazionale sono attesi oltre 13 milioni di spostamenti di veicoli, con punte critiche nella giornata di domani (2 agosto) quando Viabilità Italia prevede bollino nero per le partenze verso le mete di villeggiatura.

Nella regione, le strade più interessate saranno l’Aurelia (SS1), che attraversa la costa toscana, l’Itinerario E45 (SS3 bis e SS675) che collega il centro Italia con l’Emilia-Romagna e le statali interne che portano alle località di montagna. Particolare attenzione anche alle connessioni verso il Lazio lungo la statale 148 Pontina e l’Appia (SS7), usate dai vacanzieri diretti verso il basso Lazio e le spiagge del Tirreno.

Anas ha predisposto un piano straordinario per garantire la fluidità del traffico: sospesi fino all’8 settembre oltre l’80 per cento dei cantieri attivi, per un totale di 1348 aree di lavoro, e chiusi già dall’1 luglio 98 cantieri inamovibili su circa 680 chilometri di rete. In Toscana saranno rafforzati i presìdi lungo le principali arterie con 2500 addetti operativi su tutto il territorio nazionale, pronti a intervenire 24 ore in caso di emergenze.

Il divieto di transito per i mezzi pesanti sarà in vigore oggi (1 agosto) dalle 16 alle 22, domani dalle 8 alle 22 e domenica dalle 7 alle 22. Anas ricorda di verificare prima della partenza la situazione del traffico e dei cantieri sul portale www.stradeanas.it e invita gli automobilisti a viaggiare con prudenza, rispettando i limiti di velocità, mantenendo la distanza di sicurezza e facendo pause in caso di stanchezza.

Per informazioni in tempo reale sulla viabilità è possibile consultare l’app gratuita “VAI”, i canali social di Anas, il sito www.stradeanas.it/infotraffico o contattare il numero verde 800.841.148.