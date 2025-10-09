Fascicolo sanitario elettronico, doppio premio nazionale per la Toscana

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Doppio riconoscimento nazionale per la Regione Toscana, che a Roma ha ricevuto il premio del contest Formazione e comunicazione innovativa, promosso dal Dipartimento per la trasformazione digitale della presidenza del Consiglio dei Ministri, insieme al Ministero della Salute, Agenas e ProMIS.

La Toscana è salita sul podio più alto per ben due volte, distinguendosi per la qualità della comunicazione rivolta ai cittadini e per l’efficacia della formazione dedicata agli operatori sanitari sul tema del Fascicolo Sanitario Elettronico 2.0, il sistema digitale che consente di accedere in modo sicuro e immediato alla propria storia clinica.

Il riconoscimento, come recita la motivazione ufficiale, premia “l’impegno nello sviluppo di soluzioni innovative e trasferibili”, capaci di avvicinare la sanità digitale alle persone e di rendere più semplice il lavoro di chi opera nel sistema sanitario regionale.

Un risultato frutto della collaborazione tra il Settore sanità digitale e innovazione, il Settore risorse umane e formazione della Regione e Estar, l’ente tecnico che ha curato gli aspetti operativi del progetto.

Grande soddisfazione da parte dell’assessorato al diritto alla salute, che ha sottolineato come il premio rappresenti un riconoscimento concreto dell’impegno della Toscana nel promuovere la cultura digitale nella sanità pubblica.

Il contest, pensato per valorizzare la creatività e le buone pratiche delle amministrazioni regionali, ha visto la partecipazione di dodici finalisti: tra questi Liguria, Campania, Umbria, Marche, Puglia, Veneto, Sardegna, Lazio, Basilicata e le Province autonome di Trento e Bolzano. Ma è stata proprio la Toscana a distinguersi per la capacità di unire innovazione, chiarezza e partecipazione.