Gerusalemme, vietato l’accesso al Santo Sepolcro: bloccato il cardinale Pizzaballa

GERUSALEMME – La polizia israeliana ha impedito l’ingresso al Santo Sepolcro al cardinale Pierbattista Pizzaballa, massima autorità cattolica in Terra Santa, mentre si recava a celebrare la Messa della Domenica delle Palme. Con lui è stato fermato anche il Custode di Terra Santa, padre Francesco Ielpo. ￼

Il blocco lungo il percorso verso la basilica

Secondo quanto riferito dal Patriarcato latino di Gerusalemme, i due religiosi sono stati fermati dalla polizia mentre si dirigevano in forma privata e senza alcuna processione o cerimonia pubblica verso la Chiesa del Santo Sepolcro. Costretti a tornare indietro, non hanno potuto celebrare il rito che apre la Settimana Santa. ￼

L’episodio assume un valore simbolico particolarmente forte: sarebbe infatti la prima volta da secoli che ai vertici della Chiesa cattolica viene impedito di officiare la Messa in uno dei luoghi più sacri della cristianità. ￼

Le motivazioni e il contesto

Il divieto si inserisce in un clima di fortissima tensione regionale e misure di sicurezza straordinarie, legate al conflitto in corso in Medio Oriente. Le autorità israeliane hanno imposto restrizioni agli accessi e alle celebrazioni religiose, arrivando anche a limitare eventi e presenze nei luoghi santi. Tuttavia, secondo il Patriarcato, la decisione appare ingiustificata: i responsabili delle Chiese avevano già rispettato tutte le limitazioni, evitando assembramenti e organizzando celebrazioni trasmesse a distanza. ￼

La dura reazione della Chiesa

In una nota ufficiale, il Patriarcato ha definito il provvedimento: “manifestamente irragionevole e sproporzionato”, “una violazione della libertà di culto” e un gesto che “manca di rispetto alla sensibilità di miliardi di fedeli” ￼

La Chiesa parla apertamente di un “grave precedente”, sottolineando il valore universale del Santo Sepolcro per il mondo cristiano.

Reazioni politiche: sdegno internazionale

L’episodio ha suscitato immediate reazioni anche sul piano politico. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha definito il divieto “inaccettabile”, esprimendo solidarietà al cardinale. ￼

Anche la premier Giorgia Meloni ha parlato di una “offesa alla libertà religiosa”, sottolineando la gravità del gesto nei confronti dell’intera comunità cristiana. ￼

Un precedente che pesa sulla Pasqua

Il blocco al cardinale Pizzaballa durante una delle celebrazioni più importanti dell’anno liturgico segna un passaggio delicato nei rapporti tra autorità israeliane e comunità cristiane locali.

In un momento già segnato dalla guerra, l’episodio rischia di amplificare tensioni religiose e diplomatiche, ponendo al centro una questione fondamentale: il rispetto della libertà di culto nei luoghi simbolo della fede mondiale.