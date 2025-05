La Regione celebra le polizie locali. Encomi agli operatori che si sono distinti

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Celebrate a Firenze per la prima edizione le polizie locali, siano esse comunali, provinciali e dell’Unione dei Comuni e delle città metropolitane.

La Regione Toscana ha istituito la Giornata della Polizia locale e questa mattina (16 maggio) al Teatro Niccolini di Firenze si è svolta la prima edizione.

Il 16 maggio non è casuale perché è proprio il 16 maggio del 1975 che fu approvata la prima legge regionale che ha adottato il Gonfalone della Regione col drappo bianco e bande verticali rosse e frangia d’argento con al centro il Pegaso raffigurato nello stemma con la scritta Regione Toscana, pieno di significati storici e legato anche alla Liberazione di Firenze. La Regione, istituendo questa Giornata, sottolinea quindi l’importanza della polizia locale che opera ogni giorno garantendo un contributo efficace alla sicurezza pubblica, tanto a livello locale quanto in un contesto più ampio di sistema di sicurezza regionale.

I lavori di questa mattina sono sono stati aperti dal presidente della Regione Eugenio Giani con un excursus sulla scelta della data. A seguire è intervenuto l’assessore alle politiche della sicurezza Stefano Ciuoffo, un rappresentante di Anci Toscana, e Gianni Lorenzetti, presidente dell’Upi Toscana.

“Oggi – ha detto il presidente Giani – celebriamo una ricorrenza importante per la nostra Regione: esattamente 50 anni fa, il Pegaso veniva scelto come simbolo distintivo della Toscana. Un momento che segna l’identità profonda di una terra che, pur giovane nelle sue istituzioni regionali – costituite solo cinque anni prima – sapeva già guardare con determinazione al proprio futuro. Il Pegaso, scelto grazie alla visione di Carlo Ludovico Ragghianti – grande storico dell’arte e presidente del Comitato toscano di Liberazione Nazionale – non fu una scelta casuale. Quel simbolo, custodito al Bargello, era per lui il segno della rinascita, della libertà riconquistata l’11 agosto 1944, giorno in cui entrò in Palazzo Medici Riccardi per assumere le funzioni di governo dopo la fine del ventennio fascista. Tra i tanti simboli che la Toscana avrebbe potuto scegliere – ha voluto sottolineare Giani – fu il Pegaso a rappresentare al meglio quella spinta verso la ricostruzione, lo sviluppo, il boom economico e sociale della Toscana moderna. Un simbolo che affonda le radici nella Resistenza e si protende verso i valori della democrazia e della Costituzione. La giornata di oggi rende quindi omaggio a chi quel simbolo lo porta sulle divise ogni giorno: la polizia locale, urbana, comunale e provinciale. In tutti i 273 comuni e le 10 province, il Pegaso è presente come segno di appartenenza e servizio ai cittadini”.

Giani ha poi introdotto il tema della scuola regionale di formazione “che – ha sottolineato – vogliamo finalmente autonoma e toscana, superando l’attuale assetto interregionale. Il Pegaso – ha concluso Giani – è il nostro passato, ma anche il nostro futuro. Un futuro fatto di impegno, libertà e servizio ai cittadini”

Oltre a valorizzare l’attività propria della polizia locale sul territorio, sono state raccontate le migliori esperienze e pratiche in materia di sicurezza urbana. La cerimonia si è infatti conclusa con la premiazione e la consegna da parte di Giani degli encomi agli operatori che si sono distinti per particolari meriti di servizio; sono saliti sul palco gli agenti che si sono distinti per esposizione a pericolo personale, per azioni a tutela dell’incolumità e interventi salvavita, per comportamenti eccedenti i doveri d’ufficio e per avere impedito o contrastato azioni particolarmente criminose

L’assessore Ciuoffo ha spiegato la legge regionale 11 del 19 febbraio 2020 che ha istituito la Giornata della polizia locale della Regione Toscana, riconoscendo il ruolo fondamentale delle forze di polizia locale degli enti territoriali nel garantire la sicurezza e la legalità. Ma ha evidenziato anche l’attività più generale di Sicurezza Urbana richiamando gli ultimi interventi delle politiche regionali in materia in cui i comandi di Polizia locale svolgono un ruolo diretto

Dopo i saluti istituzionali hanno preso la parola Francesca Barucci, dirigente regionale, che ha presentato il quadro aggiornato di dati e informazioni sulle caratteristiche organizzative delle strutture di Polizia locale della Regione Toscana, come previsto dalla legge regionale 11/2020; Francesco Passaretti, comandante della Pplizia locale del Comune di Firenze che è intervenuto su La Polizia Locale dei Comuni e delle Unioni di Comuni e Marco Ceccanti, comandante della polizia locale della Provincia di Siena che ha relazionato su La Polizia Locale delle Province e della Città metropolitana.

Prima dell’inizio della giornata al Niccolini, il presidente Eugenio Giani aveva visitato i mezzi della polizia locale in mostra in piazza Duomo, evento al quale hanno partecipato anche alcune scolaresche.