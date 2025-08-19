33.7 C
Firenze
martedì 19 Agosto 2025
Maltempo: allerta gialla in quasi tutta la Toscana per rischio idrogeologico e temporali forti

È valido dalle 12 alle 20 di domani per quasi tutta la regione, costa e isole esclusi. Possibili colpi di vento e isolate grandinate

Cronaca
REDAZIONE
Allerta gialla per temporali e vento forte in gran parte della Toscana
(Foto Adn Kronos)
FIRENZE – Temporali in arrivo oggi (19 agosto) nel pomeriggio. La Sala operativa regionale della protezione civile ha emesso un codice giallo per rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore e temporali forti valido dalle 12 alle 20 di domani per quasi tutta la regione (costa e isole esclusi).

Previsti temporali pomeridiani nelle zone interne. Possibili colpi di vento e isolate grandinate. La situazione presenterà un ulteriore peggioramento nella giornata di mercoledì: si raccomanda di seguire gli aggiornamenti degli ulteriori bollettini emessi.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo. 

