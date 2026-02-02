7.7 C
Firenze
lunedì 2 Febbraio 2026
Meteo, peggioramento in arrivo: pioggia da stasera e avviso meteo per domani

Sala operativa regionale segnala criticità. Acqua abbondante e possibili disagi sui bacini settentrionali. Monitoraggio costante

FIRENZE – Il meteo cambia registro. Dopo le ore di stabilità, una perturbazione si affaccia sulla regione. Già da questa sera sono attese le prime precipitazioni. La pioggia interesserà inizialmente le zone di nord-ovest, per poi estendersi durante la notte al resto del settentrione e, successivamente, a tutta la Toscana.

Di conseguenza, la protezione civile regionale ha emesso un nuovo bollettino. È stato attivato il codice giallo per tutta la giornata di domani (3 febbraio).

Due le criticità monitorate dalla Sala operativa. La prima riguarda il rischio idrogeologico sulla Toscana nord-occidentale. La seconda, più specifica, concerne il rischio idraulico del reticolo principale: sotto osservazione ci saranno i bacini del Bisenzio e dell’Ombrone Pistoiese. Si raccomanda, come sempre in questi casi, la massima prudenza.

