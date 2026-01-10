5.4 C
Meteo, torna l’allerta ghiaccio nelle aree interne

Dalla mezzanotte fino alle 10 di domani (11 gennaio), dall’Alto Mugello fino a tutta la zona dell’Appennino aretino, senese ed amiatino

FIRENZE – È ancora interessata in queste ore da residue mareggiate tutta la costa toscana, compreso l’Arcipelago. La sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un’allerta di colore giallo valida fino alla mezzanotte di oggi (10 gennaio).

Per quanto riguarda le zone interne invece, nelle ore notturne e nella mattinata di domani le temperature sotto lo zero determineranno la formazione di ghiaccio, che potrà causare localizzati problemi negli spostamenti e disagi a carattere locale.

La Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un’allerta di colore giallo valida dalla mezzanotte fino alle 10 di domani (11 gennaio), dall’Alto Mugello fino a tutta la zona dell’Appennino aretino, senese ed amiatino. 

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.

