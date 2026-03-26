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Neve a primavera: rischio valanghe. Allerta gialla su Apuane e Appennino

Il provvedimento, adottato sulla base dei rilievi tecnici forniti dal Servizio Meteomont dei carabinieri forestali, delinea uno scenario di instabilità localizzata

Cronaca
REDAZIONE
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Foto Adn Kronos
1 ' di lettura

FIRENZE – Massima prudenza sulle vette della Toscana, dove il manto nevoso delle ultime ore ha fatto scattare lo stato di attenzione. La Sala operativa unificata della protezione civile regionale ha emesso un’allerta di codice giallo per rischio valanghe, valida per le prossime ore, che interessa in particolare i massicci delle Apuane e l’Appennino toscano.

Il provvedimento, adottato sulla base dei rilievi tecnici forniti dal Servizio Meteomont dei carabinieri forestali, delinea uno scenario di instabilità localizzata. Sebbene le stime attuali parlino di una bassa probabilità di valanghe di grandi dimensioni, gli esperti non escludono il verificarsi di singoli distacchi di portata ridotta. Si tratta di eventi di difficile localizzazione e previsione, spesso innescati dal sovraccarico sui pendii più ripidi o dai repentini sbalzi termici.

L’invito rivolto a escursionisti e frequentatori della montagna è quello della cautela assoluta. Le autorità raccomandano di consultare i bollettini ufficiali e di adottare comportamenti responsabili, evitando i settori più esposti. Per chiunque avesse in programma attività in quota, i dettagli specifici e i consigli di autoprotezione sono costantemente aggiornati nella sezione “Allerta meteo” sul portale della Regione Toscana.

La situazione resta monitorata costantemente, poiché l’assestamento della neve fresca caduta recentemente potrebbe subire variazioni in base all’evoluzione climatica delle prossime ore.

 

© Riproduzione riservata

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