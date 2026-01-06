Neve in gran parte della Regione, scattano i controlli per l’accesso in autostrada

FIRENZE – Neve in gran parte della Regione, monitoraggio costante della situazione.

Fiocchi di neve fino in pianura, quota neve da 200 metri, localmente anche inferiore. La perturbazione sarà attiva su gran parte della regione per tutta la mattina, poi nel pomeriggio si sposterà verso est, interessando ancora l’Appennino fiorentino e le province di Arezzo e Siena. Qui continuerà a cadere la neve fino a quote basse, mentre sulle altre zone i fiocchi saranno più radi e cesseranno del tutto.

Dalle 17 precipitazioni in attenuazione, residue su Aretino, Senese, Grossetano e Alto Mugello. Dalle 20 neve debole limitata al Mugello e all’Appennino fiorentino e aretino.

Sulla A1, a partire da Firenze Nord, è attiva una regolazione del transito con controllo da parte della Polizia Stradale della dotazione di catene a bordo dei mezzi in transito. La circolazione è consentita esclusivamente sulla corsia di marcia.

In provincia di Firenze la situazione più complicata. Sulla Bolognese all’altezza di Montorsoli (Vaglia) un mezzo di traverso ha compromesso la circolazione. Anche nel tratto fiesolano a Pian di San Bartolo, nevica copiosamente e le nostre squadre di Protezione Civile sono sul posto per raccomandare di non proseguire oltre Trespiano.

La protezione civile e l’ufficio viabilità della Città metropolitana di Firenze invitano a non prendere l’auto nelle strade del Mugello e della Val di Sieve. Auto che si sono inoltrate senza le necessarie prudenza e dotazioni si sono intraversate creando problemi di spostamento ai mezzi spalaneve.

La Città mettopolitana di Firenze sta facendo girare i mezzi spalaneve sulle strade provinciali, ma si riscontrano difficoltà soprattutto sulla 477 da Ronta alla Colla di Casaglia e verso Palazzuolo. Situazione critica in tutto il Mugello e anche in bassa Romagna le nevicate sono abbondanti. Il casello di Barberino è rimasto chiuso a lungo sua in entrata sia in uscita.

Il Comune di Reggello dispone la limitazione degli spostamenti verso le località montane di Vallombrosa e Secchieta per tutti i veicoli non dotati delle necessarie attrezzature invernali, quali pneumatici da neve o catene a bordo, come previsto dalla normativa vigente.

La polizia municipale effettuerà controlli lungo le principali strade di accesso alla montagna reggellese, al fine di garantire la sicurezza della circolazione.