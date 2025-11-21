Neve in Toscana, imbiancate Abetone, Amiata e rilievi appenninici

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – La neve in Toscana è tornata a imbiancare diverse località montane, dalla Consuma all’Abetone, dal Pratomagno all’Amiata, fino a Zeri in Lunigiana, segnando l’avvio di una fase pienamente invernale. I primi fiocchi sono caduti oltre gli 800–900 metri, con lievi accumuli nelle zone più esposte. A comunicarlo è il presidente della Regione, Eugenio Giani, attraverso i suoi canali istituzionali.

Secondo gli aggiornamenti regionali, durante la notte sono attese ulteriori precipitazioni nevose sui rilievi e, localmente, anche attorno ai 400 metri, complice l’ingresso di una perturbazione particolarmente fredda. I mezzi operativi risultano già attivi su vari tratti montani, mentre resta valido l’invito alla prudenza e all’uso delle dotazioni invernali, soprattutto nelle ore serali e mattutine.

La nuova ondata di freddo, alimentata da masse d’aria provenienti dal Nord Europa, continuerà a influenzare il Centro Italia fino a lunedì (24 novembre).

Nel corso delle prossime ore sono attese precipitazioni diffuse su tutto il Nord Italia e lungo la fascia tirrenica, localmente più intense sul basso Tirreno. Il marcato calo delle temperature contribuirà a mantenere condizioni invernali anche a quote relativamente contenute.

Nella giornata di domani (22 novembre), la perturbazione scenderà verso il Tirreno, con effetti più evidenti sulle regioni centrali. Sul territorio toscano, particolare attenzione resta puntata sulle aree della Montagna Pistoiese, dell’Aretino, della Lunigiana e del Casentino, dove neve e ghiaccio potrebbero generare criticità alla viabilità.