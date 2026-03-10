Incarico istituzionale della Regione: la gestione delle grandi emergenze mediche affidata a Piero Paolini

FIRENZE – L’assetto organizzativo della sanità toscana si rafforza nel settore strategico della gestione delle crisi. Nelle scorse ore, il presidente della Giunta regionale, Eugenio Giani, ha formalizzato l’incarico del dottor Piero Paolini quale nuovo referente istituzionale incaricato di gestire e supervisionare le grandi emergenze sanitarie su tutto il territorio.

La decisione dell’amministrazione si fonda sul consolidato percorso clinico e gestionale del dirigente medico, caratterizzato dal raggiungimento di obiettivi professionali di primissimo piano. Il curriculum del neo-incaricato si distingue in particolare per l’attuale direzione dell’Area Emergenza Territoriale 118 e per il comando della Cross di Pistoia. Questa specifica struttura rappresenta un nodo nevralgico per l’intera penisola: si tratta infatti di una delle due uniche Centrali Remote Operazioni di Soccorso Sanitario operative in Italia, affiancata a livello nazionale solo dal polo di Torino.

Il nuovo mandato affida a Paolini responsabilità cruciali sul fronte logistico e operativo. La sua figura dovrà garantire la massima efficienza nella direzione dei soccorsi medici in contesti critici, operando come anello di congiunzione vitale tra le reti sanitarie della Regione, le articolazioni territoriali della Protezione Civile e il Dipartimento nazionale di quest’ultima.

A margine dell’assegnazione del ruolo, i vertici istituzionali hanno espresso piena approvazione per la scelta tecnica. Il governatore Giani, congiuntamente al sottosegretario alla Presidenza Dika, ha evidenziato come le competenze maturate dal dirigente presso la struttura pistoiese lo rendano il funzionario più qualificato per assolvere a questo complesso compito di coordinamento. Le massime autorità regionali hanno infine rivolto al professionista gli auguri di rito per l’assunzione di un incarico ritenuto di importanza fondamentale per l’incolumità e la sicurezza dell’intera comunità.