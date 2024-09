Nuova allerta arancione in Toscana: rischio idrogeologico e forti temporali

Nuova allerta arancione in Toscana, codice arancione per gran parte della Toscana emesso dalla sala operativa Protezione Civile Regione Toscana per rischio idrogeologico e temporali forti dalle ore 7 di domenica 8 settembre fino alle ore 6 della mattina di lunedì 9 settembre.