Più di mille detenuti si sono feriti in cella: la relazione choc sulla situazione delle carceri in Toscana

Un quadro clinico ed editoriale spietato che fotografa una deriva sociale ed evidenzia l’ormai cronico allarme carceri in Toscana per sovraffollamento e suicidi. La relazione annuale presentata dal garante regionale dei detenuti, Giuseppe Fanfani, davanti alla commissione Sanità del Consiglio regionale guidata da Matteo Biffoni, mette a nudo un sistema penitenziario costantemente sull’orlo del collasso strutturale.

Nelle sedici strutture per adulti dislocate sul territorio toscano la densità ha raggiunto livelli insostenibili, con un tasso medio di sovraffollamento del 134,8 per cento. A fronte di 3382 persone recluse, quasi la metà è rappresentata da cittadini stranieri, mentre i servizi interni devono fare i conti con piante organiche della polizia penitenziaria sistematicamente sguarnite e inferiori alle reali necessità di vigilanza e trattamento.

La carenza di spazio si traduce in una strisciante emergenza psichiatrica. Nel corso dell’ultimo anno i penitenziari della regione hanno registrato cinque decessi per scelta volontaria, distribuiti tra Sollicciano, Massa e Pistoia. Il termometro della disperazione tra le sbarre è però misurato dall’impennata dei gesti di autolesionismo, schizzati a quota 1053 casi, ai quali si sommano 133 tentativi di farla finita e 354 scioperi della fame intrapresi come forma di protesta estrema.

“La politica deve avere il coraggio di intervenire – ha sottolineato il presidente Biffoni a margine del dibattito – anche perché questo non è un tema capace di muovere il consenso elettorale”. Il blocco assistenziale investe anche il percorso post-manicomio giudiziario: le due residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza di Volterra ed Empoli sono permanentemente sature, lasciando ben 66 persone affette da gravi patologie psichiatriche in lista d’attesa all’interno di celle ordinarie, alimentando un circuito vizioso che amplifica l’allarme carceri in Toscana per sovraffollamento e suicidi.