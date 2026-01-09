11.2 C
Firenze
venerdì 9 Gennaio 2026
Prolungata l’allerta arancione per vento e mareggiate, sull’Appennino sud torna la neve

Fino alle 9 di domani da tenere alta l'attenzione fino a domani (10 gennaio) alle 9, poi si attenua ma resta gialla fino a mezzanotte

FIRENZE – Una perturbazione atlantica interesserà la Toscana fino alla mattina di sabato (10 gennaio) con forti venti e mareggiate lungo tutta la costa, isole incluse. Temperatura in calo nella notte e neve in arrivo lungo la dorsale appenninica.

La sala operativa della protezione civile regionale ha esteso il codice arancione per mareggiate su costa centro-settentrionale e Arcipelago fino alle 9 di domani. Per queste zone il codice diventerà giallo, dalle 9 fino alla mezzanotte sempre di domani. Per il tratto di costa meridionale, altro codice giallo per vento e mareggiate dalla mezzanotte fino alle 15, sempre di domani (10 gennaio).

Infine un altro codice giallo è stato emesso per neve: riguarda tutta la zona dell’appennino aretino, senese ed amiatino ed è valido dalla mezzanotte alle 8 di domani.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.

