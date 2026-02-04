Maltempo, la perturbazione scivola a sud: allerta gialla estesa a tutto mercoledì

FIRENZE – Non concede tregua l’ondata di maltempo che sta attraversando la Toscana. Dopo aver colpito principalmente i settori settentrionali nella giornata di martedì, la perturbazione estenderà il suo raggio d’azione verso sud e verso la fascia costiera. Per questo motivo, la Protezione Civile regionale ha deciso di prolungare il codice giallo per rischio idraulico e idrogeologico per tutta la giornata di domani, mercoledì 4 febbraio.

Sebbene sia prevista una temporanea attenuazione dei fenomeni tra il pomeriggio e la sera di oggi, le previsioni indicano l’arrivo di un secondo fronte perturbato per domani. Sono attese piogge diffuse che colpiranno con maggiore insistenza le zone occidentali e l’Arcipelago. Non si escludono rovesci e temporali di forte intensità, con cumulate che potranno raggiungere i 20 millimetri in un’ora nei momenti peggiori.

L’attenzione della Sala operativa si sposta geograficamente. Se oggi il focus era il nord, domani l’allerta coprirà in modo massiccio anche la parte centro-meridionale e tirrenica.

Sotto osservazione per il rischio idraulico del reticolo maggiore (i fiumi principali) ci sono aree vaste: oltre alla conferma per le Valli del Bisenzio e dell’Ombrone pistoiese, la vigilanza scatta in Valdarno inferiore, Valdelsa, Valdera e in tutta la fascia costiera livornese (entroterra compreso). Sorvegliati speciali anche i bacini del sud: Maremma, valli del Fiora e dell’Albegna, costa grossetana e valle dell’Ombrone grossetano.

Parallelamente, è stato attivato il codice giallo per il rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore (piccoli corsi d’acqua e possibili smottamenti). Questa criticità riguarda un’ampia fetta di territorio: dalle zone settentrionali (Lunigiana, Garfagnana, Serchio, Versilia, area lucchese, valle del Reno, Bisenzio e Ombrone pistoiese) fino alla foce dell’Arno e al Valdarno inferiore. Anche in questo caso, l’allerta si estende al sud e alle isole: coinvolte l’Arcipelago toscano, la provincia di Livorno, la Valdelsa, la Valdera e tutto il comparto grossetano (costa e valli interne).