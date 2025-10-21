15.9 C
Firenze
martedì 21 Ottobre 2025
Trasporti, sciopero Rfi: oggi possibile stop tecnico, treni regolari

Agitazione tecnica Rfi, fermo del personale operativo sugli impianti, ma la circolazione resta invariata: consigliato verificare le informazioni ufficiali

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
ROMA – Oggi (21 ottobre), è previsto uno sciopero nazionale di 24 ore del personale tecnico di Rete Ferroviaria Italiana (RFI), la società del Gruppo Ferrovie dello Stato responsabile della manutenzione di binari, segnali e stazioni. L’agitazione, proclamata da Cobas lavoro privato, coordinamento ferrovieri e Assemblea nazionale lavoratori manutenzione Rfi, coinvolge chi si occupa del funzionamento degli impianti, ma non riguarda macchinisti e capitreno.

Secondo le ferrovie, lo sciopero non influirà sulla circolazione dei treni. Un portavoce di Fs ha confermato: Il servizio Trenitalia sarà regolare e non subirà interruzioni.

Nonostante la protesta tecnica possa causare alcuni disagi operativi, i passeggeri possono viaggiare normalmente senza modifiche agli orari. FS invita comunque a consultare il sito ufficiale o le app di Trenitalia per eventuali aggiornamenti in tempo reale.

© Riproduzione riservata

