Medicina in Toscana: 118 posti in più, parte il semestre aperto

FIRENZE – Per l’anno accademico 2025/2026, la Toscana registra un incremento significativo nei posti disponibili per medicina e chirurgia. Saranno 118 in più rispetto al 2024/25, per un totale di 732 posti tra corsi in italiano e inglese.

L’università di Firenze offrirà 580 posti (+52), Pisa 369 (+36) e Siena 305 (+30). Questo aumento si inserisce in una strategia nazionale che vuole potenziare la formazione medica e rafforzare il Servizio sanitario nazionale.

Il Ministero dell’università e della ricerca, guidato da Anna Maria Bernini, ha chiesto agli atenei di incrementare le disponibilità di almeno il 10%. Il ministro spiega: “Abbiamo deciso di superare un sistema selettivo rigido e spesso penalizzante, per aprire le porte dell’università a più studenti. Vogliamo un percorso basato sulla formazione, non sull’esclusione. Così si valorizzano merito, impegno e vocazione di chi sceglie questa professione”.

Una delle novità più importanti è l’introduzione del semestre aperto, che prenderà il via l’1 settembre. Non ci sarà più un test d’ingresso tradizionale: chi si iscrive seguirà gratuitamente un primo semestre con tre materie chiave — chimica e propedeutica biochimica, fisica e biologia — e potrà accedere liberamente.

Al termine di questo periodo, gli studenti sosterranno esami uniformi a livello nazionale, con due appelli previsti il 20 novembre e il 10 dicembre. Ogni prova, della durata di 45 minuti, consisterà in 31 domande tra risposte multiple e completamento. Per superare ogni esame servirà almeno un voto di 18/30.

I risultati determineranno la posizione in una graduatoria nazionale unica, dalla quale si accederà al secondo semestre. Chi non sarà ammesso ma avrà superato tutti gli esami potrà comunque proseguire in un corso affine, mantenendo i crediti acquisiti.

Questa nuova modalità, ispirata al modello francese, ha suscitato qualche dubbio tra le università per la gestione degli spazi e il grande numero di iscritti nel primo semestre.

Solo in Toscana, il semestre aperto conta circa 3800 studenti iscritti: 1753 a Firenze, 1525 a Pisa e 512 a Siena. A livello nazionale, i posti disponibili per Medicina salgono a 24026, con un aumento di 3002 rispetto all’anno precedente e di 8.191 rispetto al 2022. Gli iscritti al semestre aperto in tutta Italia sono più del doppio: 54313.