Firenze
venerdì 29 Agosto 2025
Temporali forti e rischio idrogeologico, ancora allerta gialla a nord ovest

Dalle 22 di oggi (29 agosto) alle 13 di domani. Sulla costa previsioni di vento forte e mareggiate già dalle 15

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
Allerta arancione in Toscana: vento forte e mareggiate. Scuole chiuse
(Foto Fb Francesco Persiani, sindaco di Massa)
FIRENZE – Migliorano le condizioni meteo ma permane ancora un po’ di instabilità in parte della regione.

La Sala operativa regionale della protezione civile ha emesso un codice giallo per rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore e temporali forti, valido dalle 22 di stasera (29 agosto) fino alle 13 di domani, sabato, limitatamente alle zone di nord-ovest e isole. Un altro codice giallo per vento e mareggiate, dalle 15 di oggi fino alle 13 di domani, riguarda invece la costa centro-settentrionale e le isole.

Oggi pomeriggio possibilità di rovesci o brevi temporali sulle zone orientali. Peggioramento nella notte e mattina di domani, con temporali anche forti sulla costa centro-settentrionale, localmente accompagnati da colpi di vento o grandinate. Instabile anche nel pomeriggio di domani con rovesci o temporali sulle zone interne.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.

